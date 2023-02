Ema kui elu läte

Ema on nagu suur armastuse ookean, kus hulbime esimesed üheksa kuud. Isa on nagu tuli, see on nähtav osa inimese arengust. Ema sees, emakas, on tühjus ja täis-olek, pimedus ja valgus koos. Kui seeme peab liikuma, et elu saaks sündida, siis emakas on midagi, mis on paigal ja on.

Kujuta ennast hetkeks tagasi... Sina oma ema sees, pimedas tühjas ruumis. Samas ka ääretult valgusküllases, sest see on kõige valgem koht, kui see koht on kantud armastusest. Oled lõpmatuses, oled siin ja praegu. Oled ruumis, kus saad kontakti kõigi esivanemate tarkuse ja väega. Kui sina olid oma ema sees, siis sinu ema oli sel ajal oma ema sees ja seega on sinu vanaema juba kogenud ka sind, sest sinu emas valmisid munarakud, kust oled hiljem sündinud sina. Ja sinu sees arenesid munarakud oma laste jaoks, kui olid oma ema sees, see tähendab, et sinu ema on saanud tunda sinu tulevasi lapsi enda sees. Nii on iga vanaema hoidnud juba eos enda sees oma lapselapsi. Justkui matrjoškad üksteise järel. See on ilus ja turvaline kujund selleks, et vajadusel tervendada ja taastada katkiseid sidemeid oma esiemadega.

Ja siis, ühel erilisel hetkel, sünnib seemnest Elu. Siin tuleb mängu jumalik ajastus, üks naine jääb rasedaks, teine ei jää. Ka spermatosoidil on vaja tuge, õiget aega ja õiget keskkonda. Kõik on kõigega omavahel seotud. Naise tuppe ei saa kontekstist välja rebida, kõik, mida me teeme, sööme-joome, kuidas elame, mõjutab me tuppe, emakat, elutantsu. Nagu ka mehel. Ühisest elutantsust sünnib uus elu.

Igal emal ja naisel ning naiselikul energial üldiselt on missioon elada südames ja südamest jagada. Naise rinnal on võimalik kõike ja kõiki hoida, läbi hoituse mõista ja tervendada. Isegi siis, kui käib sõda, vägistatakse, pilgatakse, mõistetakse hukka.

Naise rind on kõikehõlmava emaarmastuse pelgupaik, puhas ja siiras. Seesama energia ja emaarmastus on ka isades olemas.

Mõistmine, kaastunne, andestamine – need on naiseks olemise iidsed elemendid.