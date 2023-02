Tehisintellekti areng tõotab kõigutada tavapäraseid liigirolle

Sotsiaalmeediat asendas 18. sajandil väikeses tiraažis trükitud pamflett. Sobib ka sõna „voldik“, sest kahepoolselt mõtetega täidetud leht või paar murti enne levitamist üks või mitu korda kokku. Tulemus meenutas kasinat raamatut. Vorm on muidugi osa sõnumist. Raamatuke lisas kirjapandule tõsiseltvõetavust. Sõnum ise võis olla vaieldav ja ebapiisavalt põhjendatud, olles kantud pigem pulbitsevast kirest.

Antud taustateadmine lisab draamat 18. sajandil Lõuna-Prantsusmaal tegutsenud lihuniku iseõppinud tütre Marie Gouze 1791. aastal kirjutatud pamfletile „Naiste ja naisest kodaniku õiguste deklaratsioon„. Pseudonüümi Olympe de Gouges all kirjutatud pöördumises teatab autor, et nii ilu poolest kui ka emade kannatustes vajaliku julguse osas ülimuslik sugu omab kõigevägevama juuresoleku ja egiidi all õiguseid nii naistena kui ka kodanikena. Kokku 17 punktist koosnev deklaratsioon oli suunatud kuninganna Marie Antoinette'ile.