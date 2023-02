5 nõuannet naise tervise hoidmiseks talvisel ajal idamaade meditsiini järgi

Kindlasti on vanaemade tarkusestki teada, et talvisel ajal tuleb alakeha ja jalad soojas hoida - teadsid ju nemadki väga hästi, et külmetamisest hoidumine on just naiste tervise seisukohast väga oluline.

Idamaade tervisesüstemide järgi jääb tervise ja haiguse vahele hulk erinevaid seisundeid ja enne kui päris haigeks jääme, on võimalik sageli looduslike vahenditega ja elustiili muutustega probleemi ennetada või protsessi tagasi pöörata.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata naise tervisele siis, kui kuupuhastus on ebaregulaarne, liiga vererohke või vastupidi puudub, kui kuupuhastusveri on liiga tume või tükiline, kui aegajalt on alaselja või alakõhu pingetunne või valu ilma mingi konkreetse probleemita, kui käed-jalad kipuvad ilma mõjuva põhjuseta külmetama, kui jõudu ja energiat on vähe ja uni ei too piisavalt kosutust, kui põiepõletikud või ülemäärane voolus on tihedad külalised.

Kõik need seisundid ei pruugi tähendada, et oleksime haiged, küll aga võib see viidata tasakaalutusele ja seeläbi on see heaks infoks, et peame enda tervisele rohkem tähelepanu pöörama.

Siit mõned nipid, mida iga naine peaks teadma ja järgmima: