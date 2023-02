Elul pole hädaväljapääsu

Elu võib olla üksildane teekond. Tegelikult on üksildus osa inimkogemusest, sest on vaieldamatu fakt, et mitte keegi, ükskõik kui lähedal ta võib su südamele olla, ei ela sinu kehas ega näe elu sinu vaatenurgast. Üks peidetud teemante küsimuses, mis sageli piinab ärevuses meelt, on kutse võtta vastu meie põhiolemuslik eksistentsiaalne üksildus. Kui see küsimus meist kinni haarab, siis keskendume ego veenvale hädaväljapääsule, mis ütleb: „Sa ei tunne end üksildasena koos kellegi teisega või kusagil mujal“. Aga kui me taipame, et üksildus on osa inimeseks olemisest, siis võime õppida kohtuma oma üksildusega ja võib-olla sellega isegi sõbraks saama. Kui kohtume üksildusega, selle asemel et selle eest põgeneda, muutub see paradoksaalsel kombel sõbraks – aga see on meie sisemine sõprus, meil pole tarvis oodata, et keegi teine täidab selle igatsuse koha.

Elu võib olla valus teekond. Mõnedele inimestele, eriti neile, kelle süda on valla, on valu osa igapäevaelust. Me ei pea isegi teadma, miks me nutame, aga kui me tempot aeglustame ja muutume leebemaks, siis leiame, et see kurbuse kiht on keset meie avatud südant. Me püüame põgeneda sellest „tõelise kurbuse südamest“, nagu Pema Chödrön seda kirjeldab, aga põgeneda ei saa, sest valu kuulub elu juurde. Kui sa oled inimene, kelle süda pole veel kivistunud, siis oled valule väga vastuvõtlik iga päev, vahel iga tund. Elust ei saa üle, me peame õppima sellest läbi minema.