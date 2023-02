Armastus andestab

Minevikus tehtud vead tuleks jätta eilsesse päeva. Jah, nii juhtus. Jah, see tegi haiget. Ja võimalik, et see teeb senimaani haiget – aga teine on oma viga tunnistanud ja andestust palunud. Minevikku kustutada ei saa, kuid me saame selle selja taha jätta. Me saame valida elu tänases, vabana eilsetest vigadest ja eksimustest.

Andestus pole pelgalt tunne, vaid see on otsus. See on võimalus näidata halastust, mitte jäädagi süüdistama süüdiolijat. Andestus on armastusavaldus. „Ma armastan sind. Ma hoolin sinust ja ma andestan sulle. Mis sest, et mu valu pole täielikult möödunud, kuid ma ei lase juhtunul meie vahele tulla. Loodetavasti me õpime sellest kogemusest. Sa pole seepärast halb, et sa käitusid tookord halvasti. Sa oled mu naine ja me saame sellega koos hakkama.“ Need on headuse keeles väljendatud tunnustussõnad.