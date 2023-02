Selleks et klammerdumisest vabaneda, tuleb läbi lõigata side, mis samastab sind su ihadega. Ihad tulevad ikka ja jälle, nad kuuluvad looduse tantsu juurde. Kuid see, kes on loobunud, ei arva enam, et tema ihad on tema ise.

„Mis kasu on sellest, kui loobutakse tervest maailmast? Piisab, kui loobuda selle külge klammerdumast.“ – Ramakrishna

Sadhaka (sadhana’ga tegeleja) teab hästi, et tema tahtmised tekitavad pettekujutlusi. Kui ta on seda teadvustanud, hakkavad ta soovid iseenesest kaduma. Seda maiste ihade järkjärgulist kustumist nimetatakse vairagya’ks. Iga iha haihtudes kerkivad esile peenemas vormis ihad. Ka nendest tuleb loobuda. Viimaks on ainus soov iha õndsaks saada. Ja sellestki tuleb vabaneda …

Kuni oled oma tahtmiste lükata-tõmmata, oled nagu tuules värelev küünlaleek. Aga kui jõuad iseenda keskmesse ja lõpetad tahtmistega samastumise, muutud sa rahulikuks nagu küünal, mis põleb kohas, kus tuuled eales ei puhu.

Pea meeles, et sa ei saa ihasid hävitada, nendest taganeda ega nendest niisama lihtsalt lahti saada. Ent kui keskendud sadhana’le ja saad selle käigus targemaks, kaovad ihad iseenesest.

„Maolt ei saa nahka ära kiskuda. Kui on õige aeg, ajab ta selle ise maha.“ – Hari Dass Baba

Kui rabeled klammerdumisest välja ja muutud rahulikuks, näed üha selgemalt, kuidas kõik on … ja milline on vaimne teekond. Ja mida paremini seda tunnetad, seda enam on sinu tegevus teekonnaga kooskõlas … ja kooskõlas Tema tahtega. Siis taipad, mida tähendab: „Kõigeväeline isa, ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine.“