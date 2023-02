Kas sina kasutad oma sisemist jõudu?

Jõudu on meil vaja iga päev oma elu loomiseks. Kui inimene räägib teistega teemadest, mis teevad talle palju rõõmu, millesse ta suhtub kirega, siis räägib ta nendest suure tundega. Asju, millesse usutakse, esitletakse jõuga. Ka tundeid on võimalik luua nii, et sellel on jõud taga. Meil on vaja jõudu, et luua oma ellu kõike seda, mida soovime. Jõud on tugevus, vankumatu kindlustunne enda sees. See tulebki esile, kui rääkida millestki, mis kirge ja motivatsiooni pakub – tekib tunne, et minnakse äkki „põlema“.