Loomus soovitab avada jahiseadus

Ühelt poolt tegelevad jahimehed populatsioonide ja viirushaiguste leviku piiramisega, mis on riigi poolt tellitud. See vajab põhjalikku analüüsi tagamaks, et kasutusele on võetud õiged vahendid ja meetodid, sh peab kaaluma ka mittesurmavaid alternatiive. Öösihikute puhul seda tehtud ei ole. Nende kasutuselevõttu kiirustades ja analüüsimata ei toeta ka Keskkonnaminister, Keskkonnaministeerium, Riigikogu Õiguskomisjon ning looma- ja keskkonnakaitseorganisatsioonid. Lisaks on Keskkonnaamet välja toonud ka, et öösihikute kasutuselevõtt raskendab järelevalvet ja salaküttide tuvastamist.