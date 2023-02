Marii Parts: Naiselik energia, õigesti elamine ja spirituaalsus? Mis värk sellega on?

Kui postitad endast paljastava pildi oled julge ja enesekindel, kui ei, oled teistest sellevõrra sügavam ja parem, kui laps magab oma voodis, oled rongaema ja kui magate koos, jätad paarisuhte kindlasti unarusse?

Erinevaid elutreenereid ilmub maa alt nagu seeni peale vihma ja kõik esitlevad, et just neil on võti õnneliku elu, ideaalsete suhete ja finantsvabaduseni.

Kuidas oleme jõudnud kohta, kus keegi teine peab meile kandikul vastuseid tooma ja tõelusika suhu toppima? Populaarne teema on vastutus, aga kas ühest teraapiast teise kolistades ja üksteise järel raamatuid neelates võtame me päriselt vastutuse, või ootame, et keegi meid võimalikult kiirelt ja efektiivselt mülkast välja tõmbaks või aitaks meil kiiresti saada kõik, millest unistame? Loodame, et ehk on kellelgi õnnestunud leida lühem tee rahuni, aktsepteerimiseni, enesearmastuseni?

Inimestel on nii kiire õigesti elamisega, et oskus iseenda vajadusi KUULATA ja oodata, millised vastused oma südamest tulevad on ebamugav. Kergem on kellelegi suur summa raha maksta ja sisimas loota, et nüüd on see hetk, kus mu elu muutub! Siis olen ma naiselikus energias naine, täiuslik ema ja hea partner, sest olen läbinud vastava kursuse. Siiski tasub läbi tunnetada, kas inimene, kelle juurest ma juhatust otsin loob mulle päriselt, siirast väärtust? Kas tema elu on mulle inspiratsiooniks? Usun, et enamus inimesi ei võtaks kuulda paksu personaaltreenerit, 24/7 kiirnuudleid söövat toitumisnõustajat või ilma toimiva suhteta pereterapeudi nõu. Miks oleme me siis tänapäeva ühiskonnas nii altid kaasa minema iga populaarse suunamudija, terapeudi või influenceriga?

Ausalt, ma ei ürita siinkohal pisendada teraapias käimist, raamatute lugemist või huvi spirituaalsuse vastu. Pole ju mullegi võõras maastik, otse vastupidi. Olen tegelenud paljude erinevate praktikatega ja tunnen oma teekonna suhtes suurt tänutunnet. Aga ometi tundub, et liiga palju „head“ võib lõpuks hoopis vastupidisele teele viia.