NÄDALA TAROSKOOP 20.- 26.2 | Väldi liigset hinnangute andmist!

Nädala energiaid esindavad kohtupäev ja müntide rüütel. Nüüd saab nii mõnigi asi sinu elus selgeks. On hea aeg selleks, et teha plaane ja oma sihid paika panna. Väldi ettevõtmisi, mis tekitavad sinus kahtlusi ning pea meeles, et edasi jõuad sa ainult ausalt tegutsedes. Kui soovid midagi saada, siis pead selle nimel ka ise olema nõus pingutama. Midagi ei juhtu niisama lihtsalt ja õnn ei kuku sulle iseenesest sülle. Kui aga teed seda, mida südames õigeks pead ning panustad oma soovidesse, unistustesse ja plaanidesse aega ja energiat, siis suudad oma elu oluliselt paremuse poole juhtida.

Armuasjades on praegu suurepärane aeg selleks, et selgeks rääkida suhte sõlmküsimused ja lahendada minevikust kripeldama jäänud teemasid. Suhtlemises võib hetkel probleeme tekitada see, et inimesed kipuvad üksteisele liigselt hinnanguid andma, selle asemel, et mõista. Katsu hoida oma meel avatuna ja olla empaatiline. Vältida tuleks teineteise kritiseerimist, pigem tuleks endasse vaadata ja partnerit talle endale tagasi peegeldada. Aus suhtlemine on kõige aluseks.

Tööalaselt tasub nüüd näidata end oma parimast küljest. Sinu tegemisi jälgitakse ja see, mida hetkel saavutada suudad, võib olla hüppelauaks tulevikus. Kui oled otsinud tööd, siis just praegu on tõenäoline, et leiad endale midagi sellist, mis pakub huvi ja suudab sulle tagada ka piisavalt majanduslikku kindlustunnet.

Tervise osas tunned, et energia ja tegutsemistahe hakkab tasapisi suurenema. Võid just praegu avastada enda jaoks mõne uue tervise eest hoolitsemise viisi, mis sütitab sind ja annab igapäevase heaolutunde. Hoolitse oma vaimse tasakaalu eest, puhka piisavalt ja kindlasti ära unusta tervisliku elustiili põhitõdesid, mis on tasakaalustatud toitumine, piisav uni ja igapäevane kehaline aktiivsus.

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)