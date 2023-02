Armastus ei ole suhe, see on hinge seisund

Meil kõigil on armastav süda, kuid see on sageli suletud, sest oleme elanud täielikult oma rollides ja käinud maskidega. Praegu meil on ainulaadne võimalus, et lasta lihtsalt langeda nendel ahistavatel ja ebameeldivatel seisunditel, nagu kuivadel lehtedel, mis viimase ajani olid meile harjumuslikud, kuid enam me neid ei vaja.