Jupiteri suurkuudel veikleb virmalisi

Nüüd on teadlased teleskoopidega vaadates näinud virmalistevalgust veiklemas ka Jupiteri neljal suuremal kuul – Iol, Europal, Ganymedesel ja Kallistol.

Hawaiil, Arizonas ja New Mexicos asuvad teleskoobitorud suunati Jupiteri kaaslaste poole ajal, mil Jupiter heitis neile peale oma laia varju; see tähendab, ajal, mil Jupiter jäi otse Päikese ja oma kaaslase vahele.

Sellisel ajal on Jupiteri kuud peaaegu nähtamatud; ainus valgussignaal, mis neilt saabub, ongi virmaliste eneste õhkõrn helk, mis ainsana annabki märku, et kaaslane on teleskoobi vaateväljas olemas.