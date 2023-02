Meditatsioon enesearmastuse suurendamiseks

Palun mediteeri, isegi kui sa midagi muud ette ei võta. See muudab paljutki. Mina mediteerin iga päev seitse minutit. Miks seitse minutit? Sest ma panen käima ühe muusikapala, mis mulle meeldib, mis on vaigistav ja rahustav – klaveri ja flöödihelid, mis minu jaoks seonduvad heade tunnetega, ja juhtumisi on see pala seitse minutit pikk. Ma istun maha, toetan selja seina vastu, panen kõrvaklapid pähe, kuulan muusikat ja kujutan ette tähti ja galaktikaid ja universumit enda kohal, ning seda, kuidas kosmose valgus mu pähe siseneb ja keha mööda alla voolab, jõudes just sinna, kus seda vajatakse. Ma hingan tasa ja loomulikult. Sisse hingates mõtlen: ma armastan end. Välja hingates lasen lahti oma meele ja keha reaktsioonist, ka reaktsiooni puudumisest. See on kõik. Nii lihtne see ongi. Hingad sisse: ma armastan end.