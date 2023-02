Õpi oma minevikku armastama ja hindama

Sõidad mööda tänavat ja miski kuulutusplangul meenutab sulle mingit minevikupainet. Näiteks midagi, mis juhtus kaheksa aasta eest. Mis mõte on praegu sellega end vaevata? Rikkusid just oma päeva asja eest teist taga ära. See, et sind midagi minevikus häiris, ei tähenda, et see ikka veel seda tegema peab. See on ju möödas, kas pole? Mõtled, et kuna sa ei taha enam midagi sarnast kogeda, siis pead meeles pidama, kui halb see oli. See oleks sama, kui ütleksid, et sul on vaja poekotti, et tuua koju sellist toitu, mis kunagi su tervisele halvasti mõjus, et nüüd igal hommikul seda natuke süüa meenutamaks, kui halvasti see tervisele mõjus. Sa ei teeks kunagi midagi sellist halva toiduga, milleks siis teha seda halbade kogemustega seoses?