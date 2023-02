OSHO: Armastage oma lapsi ja lubage neile vabadust

Näiteks, minu lapsepõlves... ja see on olnud samasugune sajandeid, lastele on õpetatud: „Mine vara magama ja tõuse vara üles, see teeb targaks.“

Ma ütlesin isale: „Tundub kummaline: mina ei tunne end unisena, aga sina sunnid mind ikka vara õhtul magama minema.“ Ja džainistide kodudes on varajane õhtu tõesti varajane, sest õhtusöök on kell viis, hiljemalt kell kuus. Ja siis pole enam midagi teha, niisiis lähevad lapsed magama.

Ma ütlesin talle: „Minu energia pole valmis magama minema, aga sina sunnid mind magama. Ja hommikul, kui tunnen end unisena, tirid sa mu voodist välja. See on väga kummaline viis mind targaks teha! Ja ma ei näe mingit seost – kuidas ma targaks saan, kui mind sunnitakse magama, kui ma ei tunne end unisena? Tundide kaupa laman ma voodis pimeduses... seda aega oleks võinud kuidagi kasutada, loominguliselt, ja sina sunnid mind magama. Aga uni pole sinu kätes. Ma ei saa lihtsalt silmi sulgeda ja magama jääda. Uni tuleb, kui tuleb; see ei järgi sinu ega minu käske, nii et ma raiskan tundide kaupa aega.

Ja hommikul, kui end tõesti unisena tunnen, sunnid sa mind üles tõusma – kell viis – varahommikul – ja tirid mind hommikusele jalutuskäigule metsa. Ma olen väga unine ja sina tirid mind sinna. Ja ma ei saa aru, kuidas see kõik mind targaks teeb. Palun selgita mulle! Ja kuidas on paljud inimesed sellega targaks saanud? Näita mulle mõnda tarka inimest – ma ei näe siin kedagi. Ma rääkisin oma vanaisaga, ja ta ütles, et see on lollus. Kogu meie perekonnas on ta ainuke aus inimene. Ta ei hooli sellest, mida teised räägivad, ja ta ütles mulle, et see on lollus. Ta ütles: „Tarkus ei tule varakult voodisse minemisest. Ma olen kogu elu varakult voodisse läinud – seitsekümmend aastat – ja tarkus pole veel tulnud, ja ma ei usu, et see tuleks! Nüüd on aeg, et tuleks surm, mitte tarkus. Niisiis ära lase end nendel tarkustel lolliks teha.“