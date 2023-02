Loomus kutsub osalema valimiskompassi esitlusel!

„Me näeme, et loomakaitse on oluline teema tegelikult nii valijatele kui ka kandideerijatele endile, ent see miskipärast siiski enamasti valimisplatvormi ei jõua,“ rõhutas Loomuse valimiskompassi tähtsust Loomuse kommunikatsioonijuht Farištamo Eller. „Loomakaitseseaduses on palju puudujääke ja ka need tuleb lauale panna, et valijad saaksid teha loomasõbraliku valiku.“

„Osad leiavad ka, et enne tuleb tegeleda inimeste heaoluga ja siis saab tegeleda loomadega, ent me leiame, et need ei ole üksteist välistavad, vaid peaksid käima käsikäes. Peaksime püüdlema Eesti poole, kus on kõigil hea elada, sh loomadel,“ täpsustas Eller.

Enamus erakondade programmidest leiab küll pisteliselt üksikuid või üldiseid seisukohti ning ka keskkonnateemasid, mis on loomakaitsega tihtipeale seotud. Siinkohal on erandiks erakond Eestimaa Rohelised, mille programmis on loomakaitse eraldi välja toodud.

Allikas: Loomus MTÜ