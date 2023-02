Universum saadab sulle pidevalt avardavaid ja uusi võimalusi

Kui sa määratled end väärtusetuna, siis lood energiabarjääri, mis ei lase sul vastu võtta kõike seda, mis on sulle määratud. Raske on hüpata uskumusest, et oled väärtusetu, uskumusse, et oled midagi väärt, aga sa võid hakata aeglaselt õiges suunas liikuma, kui määratled end uuesti. See ei tähenda pelgalt unistamist. Enese armastamise poole liikumine nõuab vibratsioonisageduse tõusu – vibratsioonilist hüpet ülespoole.

Usaldus aitab neid vibratsioonilisi hüppeid teha. Usaldus laseb voolata ja vool avab sulle võimaluse. Usaldus, millest ma räägin, tähendab seda, et universum rullub sinu ees lahti su avardamiseks ja selleks, et sa mõistaksid oma jumalikkust. Niisiis, kui sa tahad uuesti määratleda seda, mis on sinu elus võimalik, tuleb alustada tõelise ja autentse aktsepteerimisest ja usaldamisest. Usaldus avab sind, et saaksid vastu võtta, ja usalduse alus on aktsepteerimine.

Sa oled Jumaliku unikaalne väljendus ja seetõttu on sul unikaalsed omadused. See, kuidas sa end praegu unikaalselt väljendad, toimub sinu jaoks õiges kohas, see on õige olemise viis, suurepärane lähtepunkt liikumaks suurema avardumise ja arengu poole. See on sinu hüppelaud rohkemasse. Sinuga pole midagi valesti, miski ei vaja parandamist. Kõik, mida sa vajad, on aktsepteerimine. See, kes sa oled ja kus sa oled, pole eksitus. Sa oled täiuslik sellisena, nagu sa oled.

Universumi seadus on, et kõik liigub avardumise ja arengu suunas. See on ainus võimalus, mis on sinu jaoks õige ja autentne. Muud võimalust pole. Sa võid aktsepteerida vaid seda, et liigud edasi rohkema suunas.