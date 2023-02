Migreeni esinemissageduse erinevused meestel ja naistel

Migreen on fluktueeriva iseloomuga seisund. Me teame, et migreenid saavad pahatihti alguse lapseeas ning et puberteediikka jõudes vabaneb migreenidest palju rohkem poisse kui tüdrukuid. Enne puberteeti on poiste ja tüdrukute migreenide esinemissagedus aasta jooksul võrdne, kuid peale puberteeti hakkab see kasvama tüdrukutel, mitte aga poistel. Rootslastel on tehtud väga põhjalik uuring, kus nad näitasid, et 8993 lapse kohta oli poiste ja tüdrukute migreenide esinemissagedus 7–9aastaste seas võrdne (2,5% vs 2,4%), aga vanuses 10–12 poistel 3,9% ja tüdrukutel 5,4% ning vanuses 13–15 4,0% poistel ja 6,4% tüdrukutel. Samas uuringus selgus, et peaaegu 23% lastest saavad migreenidest vabaks puberteediikka jõudes, sealjuures 34% poistest ja 15% tüdrukutest, vahe on seega peaaegu kahekordne; samas nendel, kellel migreenid jätkuvad, kestavad need ühtlaselt kuni 50nda eluaastani ja vähenevad või kaovad soost sõltumata umbes 46 protsendil. Vanuse tõustes on suurim erinevus migreenide esinemissageduses naiste ja meeste vahel 30. eluaasta paiku ja peale 42. eluaastat hakkab migreenide esinemissagedus tervikuna langema, kuid jääb ikkagi naistel domineerima. Migreenid muutuvad sagedamini krooniliseks naistel – vahe on peaaegu kolmekordne – ning ka ravimsõltuvat peavalu esineb naistel enam kui meestel (2,8% naistel, meestel 0,6%). Teisalt on leitud, et meestel esineb sagedamini migreeni iseloomu muutumist, näiteks meestel algab migreen sageli episoodilisena, kuid hiljem on krooniline. Meeste ja naiste erinevused ilmnevad ka auraga migreeni esinemises. Ühes Taani uuringus oli naistel auraga migreene 7,5% ja meestel 3,6%. Suurim erinevus meeste ja naiste migreenides leiti ühes USA uuringus, kus migreene esines meestel umbes 18% ja naistel 43%. Euroopa andmetele tuginevalt on migreeni sagedus meestel vanuses 18–65 aastat keskmiselt 12% ja kõikides vanustes umbes 9% ning umbes 1% meestest esineb krooniline migreen.