Igavene, sügav, katkematu sõprus saab eksisteerida, mitte inimeste, vaid hingede vahel

Inimesed, kes suhtlevad hinge tasandil tunnetavad üksteise olemist. Tajuvad teineteise seisundeid väljaspool füüsilise reaalsuse piire. Teavad ütlemata, kas midagi on hästi või halvasti. Mõistavad selgitusteta hea maitse piire, kas tulla ligi või hoida distantsi. Konflikte lahendades ei tõmba nad kunagi tülidesse konteksti väliseid teemasid, et teist veel rohkem haavata. On võimelised uhkust alla neelates teineteise ees vabandama, andestama, lahendusi leidma, tervenema.