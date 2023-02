VIDEO | Sõbrapäevatervitus varjupaigas elavalt mingilt Kiwi, kes sündis karusloomafarmis

Kiwi on mink ehk Ameerika naarits, kes elab varjupaigas koos umbes 40 kährikuga! Tema lugu algas aga hoopis teisest kohast. Ta sündis karusloomafarmis, kus ta pidi pärast vaid mõne kuu pikkust pisikeses puuris elu surema gaasitamise teel. Uurimist tehes märkasid Otwarte Klatki aktivistid, et tema puurikaaslased olid mingipoega kõvasti hammustanud. Kahjuks on kannibalism karusloomafarmides tavaline.