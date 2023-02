HEAD SÕBRAPÄEVA! 20 südamlikku mõtet ja tsitaati sõprusest

1. „Me kanname oma sõpru südames ja nad ei ole kordagi öelnud, et neil on seal kitsas.“ Arvo Valton

4. „Üksinduses, haige olles, segaduses - ainuüksi teadmine sõprusest aitab vastu pidada, isegi siis, kui sõber on jõuetu aitama. Piisab sellest, et nad olemas on. Sõprust ei vähenda aeg ega kaugus, ei vangistus ega sõda, ei kannatused ega vaikus. Just neil hetkil kinnitab sõprus tugevamini juuri. Just neist hetkist puhkeb ta õide.“ Pam Brown