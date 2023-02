NÄDALA TAROSKOOP 12.- 19.2 | Pööra tähelepanu oma emotsioonidele, need on sõnumitoojad

Nädala võtab kokku müntide seitse. Oled teinud õigeid otsuseid ja liikunud suunas, mis viib sind edasi oma eesmärkideni. Praegu on aga saabunud hetk, kus tuleb varuda aega ja kannatust selleks, et näha oma töö tulemusi. Ära kiirusta asju tagant, pigem õpi olema rahulik ja lase loomulikul arengul toimuda. Tegemist ei ole mitte mingil juhul seisakuga, vaid viljade küpsemiseks vajaliku valmimisperioodiga.

Tervise osas pead nüüd üle vaatama selle, kuidas sa toitud ning kas annad kehale piisavalt vitamiine ja vajalikke aineid. Luba endale tervislikku ja head energiat andvat toitu ning vaata üle ka kogused. Kui kipud õhtul televiisori ees näksima, siis proovi teha tervislikumaid valikuid. Kuna ilmad on tasapisi ilusamaks minemas ning õhtud on pikemad, siis proovi iga päev vähemalt pool tundi reipalt värskes õhus liikuda. See parandab nii seedimist, vaimset tervist kui ka sinu und.

Tööelus on nüüd oluline, et sa oskaksid lõõgastuda ja tööd mitte koju kaasa võtta. Mida enam sa töömõtteid oma peas keerutad, seda enam see paneb sind lukku ja lisab igapäevast pinget. Luba oma mõtetel rahuneda, sest nii suudad vaadata vajadusel asju uue ja värske pilguga. Kui oled oodanud mingeid uudiseid, mis puudutavad sinu tööelu, siis pead olema kannatlik, info liigub aeglaselt ja kõik lükkub edasi.

Romantiliste suhete osas võib nüüd ette tulla pingelisi vestlusi ja plahvatusohtlikke olukordi. Emotsioonid võivad kiiresti üle pea lüüa, seepärast tasub olla oma väljaütlemistes pigem delikaatne ja teiste tunnetest hooliv. Kui oled tundnud, et sinu suhe on panustamise poolest tasakaalust väljas, siis pigem räägi oma soovidest ja ootustest avameelselt, mitte ära oota, kui sinu kannatus katkeb ja sellest suurem tüli tõuseb.

Nädala energiaid esindavad mõõkade paaž ja õiglus. Pead olema enda ja teiste vastu äärmiselt aus. Oma tundeid ja mõtteid ei tohi alla suruda, vaid sa pead olema tähelepanelik, et jälgida, millised emotsioonid esile kerkivad. Emotsioonid on sõnumitoojad ja need teadmised lasevad sul teha õigeid valikuid. Nüüd võib nii mõnigi asi, mille osas sa ei suutnud seisukohta võtta, lõpuks selgeks saada. Avaneb uus info, mis laseb sul teha enda jaoks paremaid otsuseid. Hoia silmad lahti ja märka, mis sinu sees ja ümber toimub.

Nädala kaart on sauade kaks. Sinu ette on nüüd seatud erinevad võimalused, mille vahel pead langetama valiku. Selleks, et teha õigeid otsuseid, pead võtma kokku oma julguse ja sisemise jõu. Julge unistada suurelt ja usu endasse, siis saad ka liikuda selles suunas, mida sinu hing tõeliselt ihaldab. Ära lase end takistada kõhklusel ja ebakindlusel, usu endasse!

Nädalat iseloomustab mõõkade kaks. Nüüd on oluline, et paneksid tähele oma tundeid. Võibolla oled end petnud ja teadlikult mingeid mõtteid või emotsioone maha surunud. Sellisel viisil ei jõua sa kaugele, mingil hetkel kerkivad need teemad sinu elus veelgi jõulisemalt üles. Seega, ole enda vastu aus ja järgi oma südametunnistust.

Nädala energiad võtab kokku karikate kolm. Nüüd on aeg taaskohtumisteks. See ei tähenda alati küll nostalgilisi või romantilisi kohtumisi, kuid siiski puutud sa kokku millegi sellisega, mis tekitab sinus tugevaid emotsioone ning viib su mõtetega tagasi minevikku. Võta seda kui omamoodi õppetundi ning jälgi, milliseid tundeid sa koged ning kuidas need olukorrad sind mõjutavad.

Nädala kaart on karikate üheksa. Sind ootab ees nädal, mis toob kaasa mingi soovi või unistuse täitumise. Kui oled midagi väga oodanud, siis nüüd tasub sul end valmis panna, sest sinu ellu saabub loodetu. Praegu on sinu jaoks ka üleüldiselt unistuste mõttes hea aeg, pane oma soovid universumi poole teele.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on sauade paaž. Peaksid alustama uut lehekülge oma elus. Kui oled olnud mõne aspektiga rahulolematu, siis just nüüd on saabunud õige aeg teha muutusi. Sulle ulatatakse ka väljastpoolt abikäsi - saad enda jaoks huvitavat informatsiooni, mis lihtsustab sul edasiliikumist ja valikute tegemist. Tunned, kuidas on hakanud toimuma positiivsed arengud ning see süstib sinusse optimismi ja teotahet.

Neitsi (24. august - 23. september)

Käimasolevat nädalat iseloomustab sauade rüütel. Saabuvad muutused ja aktiivne tegutsemine avavad sinu jaoks uued uksed. Sind ootab ees kas tööelu või koduga seotud olulise perioodi lõpp ja uue tasandi algus. Tunned endas energiat ja soovi edasi liikuda ning oma ellu vaheldust tuua. Väga suure tõenäosusega võtad nüüd ette ka mõne reisi, mis pakub nii praktilist kasu kui ka põnevust. Suhted ümbritsevatega on väga head, leiad lihtsalt mõttekaaslasi ja uusi sõpru.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku karikate kaks. Õhus on armastust! Oled särama löönud ning see on sinu ligitõmbavust suurendanud. Esiplaanil on armastuse ja romantikaga seotud teemad ning tunned, kuidas sul kõhus on liblikad lendlema hakanud. Hoia seda tunnet endas ja naudi ehedaid emotsioone.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab armastajad. Nüüd kerkivad esile teemad, mis puudutavad tundeid ja südameasju. Oled emotsionaalsem ja tundlikum kui tavaliselt ning pead suutma selles kirgede möllus säilitada sisemise tasakaalu. See on vajalik enda jaoks õige otsuse vastu võtmiseks. Sa pead millestki loobuma selleks, et midagi saada - kaalu hoolikalt, et saadav ja antav oleks tasakaalus.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on mõõdukus. Oled jõudnud teadmiseni, et mida parem suhe on sul iseendaga, seda lihtsamini ja harmoonilisemalt laabuvad ka kõik muud teemad sinu elus. Suudad oma ihade ja reaalsete vajaduste vahel leida tasakaalu ning see loob sinu jaoks soodsa pinnase kogu elu stabiliseerumiseks. Õpi nautima rahulikku perioodi oma elus ja sa näed, et sellel on oma võlud.

Ilmunud on ka ALKEEMIA TAROSKOOP 2023, mille saad tellida SIIT või leiad selle suurematest raamatupoodidest!