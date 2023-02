Kas sina oskad ja julged oma intuitsiooni usaldada?

Vahel räägib meie intuitsioon või vaist meile seda, mida peame teadma, teinekord juhib meid faktide leidmise ja loogilise mõtlemise juurde. Nagu selgub, võib intuitsioon olla tasane sisehääl, ent see hääl ei piirdu ühe sõnumiga. Vahel sosistab intuitsioon: „Järgi oma instinkte.“ Teinekord hüüab: „Sa pead selle järele uurima – meil pole piisavalt informatsiooni!“

Oma uurimuses leidsin, et see, mis intuitsiooni vaigistab, on meie vajadus kindeloleku järele. Enamik meist ei saa teadmatusega hästi hakkama. Meile meeldivad kindlad asjad ja garantiid nii väga, et me ei pööra tähelepanu oma aju sobitamisprotsessi tulemustele.

Näiteks, selle asemel et tugevast sisemisest instinktist lugu pidada, muutume araks ja otsime kinnitusi teistelt inimestelt.

• „Mida sina arvad?“

• „Kas ma peaksin seda tegema?“

• „Mis sa arvad, kas see on hea mõte, või ma kahetsen seda?“

• „Mida sina teeksid?“

Tüüpiline vastus neile küsimustele on: „Ma pole kindel, mida sa peaksid tegema. Mida su sisetunne ütleb?“ Siin see on. Mida su sisetunne ütleb?

Me vangutame pead ja ütleme: „Ma pole kindel“, kui õige vastus on: „Mul pole aimugi, mida mu sisetunne ütleb, me pole aastaid rääkinud.“

Kui hakkame teiste inimeste käest küsima, siis sageli seetõttu, et me ei usalda enda arvamust. See tundub liiga kõikuv ja ebakindel. Me tahame kinnitust inimestelt, kellega võime jagada häbi, kui asjad viltu veavad. Ma tean sellest kõike. Ma olen professionaalne küsija – mul on vahel raske üksi hakkama saada. Kui teen raske otsuse ja tunnen, et mul pole sidet oma intuitsiooniga, siis kaldun küsima kõigilt teistelt. On irooniline, et selle uurimuse alustamisest peale on küsimine nagu punane rätik – see ütleb mulle, et tunnen end otsuse tegemise suhtes haavatavalt.