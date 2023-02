ALKEEMIA PODCAST | „Anneli Urge teraapialabor“ | Ingel Prii: Minu söömishäirete taga oli madal enesehinnang

Armastus enda, oma keha ja toidu vastu saab alguse siis, kui hakkame tervendama oma hingehaavu, õpime ühiskonna poolt pealesurutud modelli-ja dieedikultusele vaatamata juhinduma oma sisetundest ja keha vajadustest ning väärtustama oma tervist ja isikupära. Raamatu „Armastus enda, oma keha ja toidu vastu,“ (Pilgrim 2023) autorid Simone Viidas ja Ingel Prii teavad oma kogemuste varal, et noore neiu söömishäirete peamiseks põhjuseks on emotsionaalne valu. Kaaslaste solvavad hinnangud ja lapsepõlves kogetud pettumused, kus sind pole aktsepteeritud sellisena nagu sa oled, on baasiks madala enesehinnangu ja negatiivse minapildi kujunemisele ja ennasthävitavate käitumismustrite käivitumisele, mida sotsiaalmeedia ilukultus mitmekordselt võimendab.