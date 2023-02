Mida teha, kui vaevavad uneärevus ja õudusunenäod?

Mõlemad häired esinevad REM-unes, kuigi õudusunenäod ja unenäod üldse võivad esineda ka sügavas unes. Keskmiselt mäletavad inimesed magatud ööst 3–6 unenäoepisoodi. Statistiliselt nähakse rohkem negatiivseid unenägusid. Paljud noored kasutavad ühte omapärast võtet, oma unenägude teadliku kontrollimise ja suunamise tehnikat, mille ingliskeelne nimetus on lucid dreaming. See tehnika on väga efektiivne õudusunenägude teraapias, aga kahjuks praktiseeritakse seda ka niisama lõbu pärast, kuid sellega tasuks olla ettevaatlik, sest kui inimesel on soov aina enam oma unenägusid kontrollida, võib see viia psühholoogiliste probleemideni. Lisaks võib see muuta loomulikku unetsüklit, mille tagajärjel me ei ole enam võimelised olulisi unefaase kätte saama, uni muutub liiga lühikeseks või pikaks.