Alkeemia lugemisnurk | Suguhormoonide tasakaalutus ja östrogeeni domineerimine

Meie organism on suursugune elektromagnetiline sensorsüsteem, kus kõik mõjutab kõike. Sellest, mida me täna omale suhu paneme, ehitatakse homme üles meie uuenevad rakud, hormoonid, närvivahendusained ja teised biomolekulid. See, mida täna sisse hingame või peale määrime, on loetud sekundite pärast meie vereringes. Iga väiksemgi komponent meid ümbritsevast keskkonnast mõjutab keha hoomamatult suurel määral.