Kus ego tunneb ohtu, seal astub esile subpersonaalsus

Subpersonaalsused on ego kohandumised, mis aitavad sul maailmas liikuda – ellujäämise mehhanismid, mis kaitsevad sind tunde eest, et oled vääritu ja sind ei armastata. Need ilmuvad välja siis, kui kerkib allasurutud trauma. Sinu haavad hoiavad neid paigal. Kui tunned, et sulle esitatakse väljakutse, sind mõistetakse hukka, ähvardatakse või oled olukorras, kus ego tunneb ohtu, astub esile subpersonaalsus. See on ego lahendus, et ellu jääda

Valgustatuse tee nõuab sinu ebaküpsete aspektide eest hoolitsemist ja arusaamist, et su mina iga aspekt on suuremas arengus vajalik. Nendega arvestades saad sa tegeleda oma minevikust pärit hirmude, kannatuste, haavade ja lõksudega. Sa mõistad, et oled täpselt sellisena, nagu sa praegu oled, täiuslik sõiduvahend Jumalikule Intelligentsile. Tegelikult on see ainus mõistmine ja kogemus, mis laseb sul rahu saavutada.

Universaalne teadvus ei tee kunagi vigu. See pole loonud ebatäiuslikku olendit. See on loonud täpselt selle, mida on tarvis, et suurendada armastust, rahu, täitumust ja rõõmu selles maailmas. See kasutab su omapära, erinevust, eripärasid, vigu ja isegi subpersonaalsusi, et anda lõpmatusele kuju. Tunneta seda. Võta see omaks.

See, mis takistab sind nägemast eksisteerivat täiuslikkust, on kombinatsioon hinnangute andmisest ja mõjutustest. Aga kui sa oled ühenduses oma Tegeliku Minaga, teed, mida oled määratud tegema, siis ei „sobitu“ sa kunagi. Sellepärast, et sinu autentsuse oivalises ülevuses oled sa „eritellimus“. Inimesed kas vihkavad või armastavad sind selle eest, aga see on kõrvaline asi.