Jupiteril on teada 92 kuud

Kõige rohkem on kaaslasi kõige suuremal planeedil Jupiteril, ja nüüd on teadlased talle neid veel terve trobikonna juurde avastanud.

Rahvusvahelise Astronoomialiidu väikeplaneedikeskus annab teada, et on Jupiteri looduslike kaaslaste nimekirja täiendanud ühekorraga 12 uue kuuga, mille astronoomid on hiljuti avastanud.