Kuidas murda välja mustrist „armastus=valu“?

Armastus ja valu muutuvad lahutamatuteks osadeks: inimene ei oskagi armastada ilma valuta. Võib kuulda ka sellist fraasi: „Minu eelmine partner ei olnud selline. See, mis praegu juhtus, on juhuslik“. Kas ikka on juhuslik? Tõenäoliselt sa ei märganud sama mustrit, mis praegu on. Võib-olla see eelmine suhe ei toiminud sellepärast, et ka too oli abjuuser, aga sa idealiseerisid teda.

Pääseda mustrist „armastus=valu“ pole kerge ja oma suhted oled ehitanud sellele vundamendile sellepärast, et pole tegelenud lapsepõlvetraumadega. Sa et taha teadvustada traumeerivat kogemust, ei soovi mõista, mis on olnud lapsepõlves suhetes vanematega või süüdistad teisi inimesi: lähedasi, naabreid sõpru. Kui see on nõnda, siis mõtle korraks, miks need inimesed on sind mõjutanud. Kui vanemad oleksid sind tõesti armastanud, toetanud ja hoidnud, siis miks sa kannad endas traumat ja lood oma ellu vägivaldseid suhteid. Kui sa poleks lapsena tundnud ennast hüljatuna, vaid suhted oleksid olnud soojad, siis sa ei satuks vägivaldsesse suhtesse. Tõsi, ka vanemad ise on kasvanud rasketes tingimustes, nad ei osanud teisiti, sest ka nemad kasvasid armastuseta ja tundsid valu. See ei tähenda, et peaksid oma vanemad hülgama, aga sa ei pea neid terve oma elu haletsema.