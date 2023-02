Mai-Agate Väljataga: kui sa õpid iseenda sisse vaatama, võid ennast viie minutiga õnnelikuks teha

Selleks et aru saada, et kõik on vibratsioon, on tehtud katseid. Üks näiteks selline: metallplaadi peale pandi õhuke kiht liiva ja siis mängiti pilli ning liivateradest moodustus muster. Mida kõrgem oli vibratsioon, seda keerulisem ja täiuslikum muster, mida madalama sagedusega, seda lihtsam muster. Nii et kui tahad teada saada, kuidas võngud, oleks vaja leida üks niisugune aparaat, mis registreerib sinu võnkesagedust. Aga see ei ole muidugi eesmärk omaette. Eesmärk on selles, et õpid siin maa peal energiaid muutma. See ongi elu väljakutse.