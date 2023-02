Kasvav energianälg kannustab pruuni kullapalavikku

Maailmas on olnud alati kõigest puudus, väljaarvatud sõnnikust. Aega napib, rahu pole, raha on vajaka, tootmiseks ei piisa mikrokiipe, põllumaade huumusekiht on kasin, kaubavalik väikesevõitu ja isegi riided ei mahu kappi, sest kapi suurus ei ole piisav, aga ka riietest on puudu jne. Sõnnikut on aga palju.

Hooplemisest jutustavas vanasõnas hoiatatakse, et olukord võib muutuda üllatava kiirusega. Oleme jõudmas nii kaugele, et ka sõnnik muutub defitsiidiks ja see on hea! Esmalt on tegu siiski hoiatusega. Ärge seda kohe varuks koguma asuge!

Võib meenutada, kuidas inimesed, kes polnud kodus saia küpsetanud, ostsid endale koroonapandeemia režiimi saabudes pärmi. Poodidest kadus hoolimatu ükskõiksusega seni riiulitele jäetud tooteid. Isegi kui seni polnud seda eriti vaja, trumpab ilmajäämise kartus loogikat ja kõik tormavad ostma asju, mida nad muidu ei teeks. Sama võib juhtuda sõnnikuga. Harilikult piisab inimeste motiveerimiseks kuuldusest.

Selliseid koguneb esialgu Ameerika Ühendriikidest. Riigis on palju raha nii erakätes kui ka riigil endal. Raha kipub voolama üle nende rataste, mis on ühenduses mõne veel suurema väärtuse jahvatamisega. Neist absoluutselt kõige suuremaks on energeetika, sest energia on kõikide töötavate süsteemide jaoks alati väljast hangitav. Energiat saab vaid kasutada. Kuna see kasutatakse ära, pole seda alati piisavalt. Elu, nutitelefon või auto on lihtsad tõendid inimeste sõltumisest toidust, akulaadijast ja tanklast.

Energia kokkuhoid moodustab suure osa kogu tehnilise arengu eesmärkidest. Selle üle võib natukene vaielda, aga selles peitub teatud iva. Lisaks energiale püüame tõhusamalt kasutada ka üht teist olulist ressurssi. Vaidlust toidaks näiteks inimese ja auto kasuteguri võrdlus mingi vahemaa läbimisel. Enamasti on autos üks sõitja. Isegi kui kõik istekohad oleks täis, kulutab 1,5-tonnine masin liikumiseks inimestest rohkem energiat. Inimene omakorda väidab, et ta saab selle energia kokku hoida. Toit on ju kallis või pole aega süüa jne.