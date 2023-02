Veebruarikuu energiad: värskus, tasakaal ja harmoonia

Märtsist tuleb aasta üks võimsamaid ja võib-olla ka kõige pöördelisemaid kuid , nii et veebruaris kogume momentumit. Võime tajuda märtsikuu suurte kosmiliste sündmuste mürinat ja võime leida end alateadlikult või teadlikult valmistumas, sidudes kokku lahtised otsad ja tehes endale selgeks, kus me parasjagu seisame oma elus.

Veevalaja hooaeg paneb meid kõiki tundma, et oleme valmis vanadest mustritest vabanema. Olenemata teie sodiaagimärgist, olete valmis looma jätkusuutlikke struktuure, harjumusi ja ühendusi, mis lükkavad teid teie mugavustsoonist välja. Me ei saa jääda paigale, me peame edasi liikuma ja arenema; me peame hüppama edasi oma teekonna järgmisse etappi. Taevased nihked, mida sel kuul kogeme, soodustavad õrnust, järelemõtlemist, maagiat, tõe otsimist ja asjade lõpule viimist . Kuigi see kuu tuleb ilmselt üsna vaikne, võite olla valmis mõningateks testideks, mis nõuavad teilt avatumat ja ausamat käitumist. Iga ärkamine soodustab teid rohkem oma hinge väljendama ning vaimsust integreerima . Me võime tajuda tulevaste kosmiliste sündmuste alateadlikku turbulentsi; aga võivad ka saabuda sõnumid, mis kutsuvad teid minevikust lahti laskma ja olema praeguses hetkes. Tõenäoliselt leiate end soovimas rohkem ühendust ja sotsialiseerumist, nii et ärge unustage sõprade ja lähedastega aja veetmist. See aitab teie akusid laadida!

Veebruari energia avab uusi uksi, inspireerides meid edasi liikuma ja uusi asju ellu viima . Spirituaalne ühendustunne kasvab tohutult, kuna eelolev kuu inspireerib meid tegutsema ja oma unistusi ellu viima. See edasiliikuv voog jätkub, kuna kõik taeva planeedid on otsesed ja kuni aprilli keskpaigani ei ole ühtegi suurt planeeti retrograadis.

Valentiniromanssi soosides ühendub planeedienergiate üks harmoonilisemaid kombinatsioone mis aitab tuua magusust ja pehmust elu erinevatesse valdkondadesse. Kasutage seda energiat, et armastada sügavamalt, avada oma süda laiemalt ja väljendada oma ideid maailmale. Kaunist energiat romantikaks, loovuse avardamiseks ja vaimseteks praktikateks on sel ajal piisavalt. Kui need kaks planeeti kohtuvad, võib tunduda, nagu kannaks roosasid prille ja on tavapärasest lihtsam illusioonidesse ja unistustesse kaduda. Järgneval päeval võib teid tabada kosmiline reaalsuskontroll, kui Veevalaja Päike kohtub Veevalaja Saturniga. Järsku näed oma eesmärke tõsiselt ning kõik illusioonid hakkavad haihtuma. See ei ole päev oma kohustustest kõrvale viilimiseks – vaja on teha intensiivset tööd. Igal juhul teage, et kuhu iganes keskendute ja pühendute, see tasub end ära.

Merkuur on lõpuks lahkunud oma retrograadi varjuperioodist, aidates universumi hoogu kasvatada. Kui sinu elus on detsembri lõpust saadik midagi udust või ebakindlat olnud, saabub nüüd suurem selgus.

Võite tunda end turvaliselt, kui väljendate midagi, mis on teie meelel olnud juba tükk aega, mida pole varem olnud mahti väljendada, või võite tunda armastust ja tunnustust oma lähimates suhetes. Vallalised, kes ei otsi armastust, võivad avastada, et see kukub ootamatult sülle.

Lõvi täiskuu pakub säravat ja julget energiat! Uraan on sel ajal aktiivne, mis võib tekitada vajadust muuta või uuendada mõnda meie eluvaldkonda. Muutus võib selle täiskuu ajal järsult tulla, kuid proovige sellega harmooniliselt kaasa veereda ja pange tähele, millised uued sädemed võivad süttida. Täiskuu on alati suurepärane aeg vabastamistööks ja see täiskuu pole erand. Kogu edasiviiva hoo juures on suurepärane aeg minevikuprobleemide mahajätmiseks ja uue ruumi loomiseks. Samuti saate töötada selle täiskuu energiaga, et tuua oma ellu värsket inspiratsiooni ja keskenduda rõõmu ja naudingu loomisele.

16. veebruar: Päikese ühendus Saturniga Veevalajas

See saab olema ainus kord, kui kogeme Saturni ja Päikese ühendumist Veevalajas järgmise 28,5 aasta jooksul. Saturn Veevalajas on meie jaoks kollektiivsel ja isiklikul tasandil karma õppetunde jätnud, kuid nüüd on tema töö lõppemas. Kasutage seda energiat tagamaks, et võtate vastutuse elu eest, mida tõeliselt endale soovite.

18. veebruar: Päike Kalades

Liigume õhumärgist välja, viimasesse sodiaagimärki, Kaladesse! Kalad on veemärk mis toob kaasa lõpetatuse ja terviklikkuse tunde. Kalade energia, mida esindavad kaks vastassuundades ujuvat kala, on seotud yini ja yangi põhimõtetega. Mõlemad energiad eksisteerivad iseseisvalt, kuid ei saa eksisteerida ilma üksteiseta. Kaks kala ujuvad ka ringis, mis näitab, et kuigi nad ujuvad eri suundades ja näevad maailma erinevast vaatenurgast, jõuavad nad mõlemad siiski samasse sihtkohta. Kuna Kalad on sodiaagi viimane märk, on hea aeg mõtiskleda läbitud aasta üle ning kuidas kõik juhtunu on viinud teid oma evolutsiooni järgmise peatüki juurde.

19. veebruar: Kalade noorkuu

Kaunis Kalade noorkuu kannab endas värske alguse energiat, mis on äärmiselt loov, nii et kasutage seda noorkuud, et manifesteerida seda, mida soovite oma ellu kutsuda. See on hea aeg visualiseerimiseks. Kuna Kalad on veemärk, peaksime vältima liigset kiindumist ja takerdumist; selle asemel võiksime lasta lahti ja jääda avatuks universumi voolule ning harmooniale.

21.-24. veebruar: Päikse ühendumine kuningliku tähe Fomalhautiga

Fomalhaut on üks neljast kuninglikust tähest ning väidetavalt on iga kuninglik täht meie galaktika tähevärava väravavaht. Fomalhaut on lõunataeva väravavaht ning esindab transformatsiooni ja surmafaasi taassünni ja surma tsüklis. Transformatsioon on väga loominguline energia, mistõttu saab see olema väga loominguline aeg, kus saame avada uksi uuele energiale. Fomalhaut võib aktiveerida ka meie vaimseid andeid ja suunata meid tugevdama oma sidet suure vaimuga. Töötage selle energiaga, väljendades oma loomingulist poolt, süvendades oma vaimseid praktikaid ja pidades meeles, et uuestisünd on alati võimalik.

Soojad Veebruari õnnistused teile, et süda ikka soojas püsiks, vaatamata ilmale!