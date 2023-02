NÄDALA TAROSKOOP 6.- 12.2 | Oska ja julge kuulata oma sisetunnet

Tervise osas usalda julgesti oma sisetunnet. Kui sa oled väsinud, stressis või motivatsiooni puuduses, siis puhka ja mine värske õhu kätte jalutama. Jälgi, et väldiksid külmetamist. Kuna tundub, et kevad on kohe varsti ukse ees, siis võib tunduda, et ka ilma mütsi või kinnasteta on juba päris tore, kuid see on petlik. Praegu on väga suur oht hingamisteede haigustesse nakatumiseks.

Tööasjad liiguvad edasi üsna kiires tempos, puutud kokku uute olukordade ja ülesannetega. Tähelepanelik tasub olla selles osas, et kõik osapooled saaksid asjadest ühtemoodi aru ja ei tekiks möödarääkimisest tulenevaid arusaamatusi või lausa ebaõnnestumisi. Raha osas tasub olla väga tähelepanelik, kuna on oht majanduslikku kahju kannatada. Vaata kõik suuremad ostud ja investeeringud enne üle, et mitte petta saada. Raha välja laenamiseks ega laenuks võtmiseks ei ole samuti hea aeg.

Suhted peaks olema sel nädalal head, kui mõlemad partnerid jätavad teineteisele piisavalt ruumi, et vahepeal ka oma asju teha. Kui liigselt survestada ja oma soove liiga jõuliselt läbi suruda, siis hakkavad üles kerkima kõhklused ja minevikust pärit hirmud. Juhul kui tunnedki, et sa vajad aega või soovid partneriga mõnda enda jaoks olulist teemat arutada, siis veendu, et selleks oleks mõlema jaoks sobiv aeg ja koht. Liiga suurelt ja jõuliselt mingite teemade lahendamisega algust tehes võid saavutada risti vastupidise tulemuse.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Nädala kaart on mõõkade äss. Nüüd on saabunud aeg, kus suudad kõik sinu teele ette kerkivad probleemid selge ja terava mõistuse abil lahendada. Sul on võimalik murda end ka raskeimatest katsumustest läbi ning jõuda pinnale, kus saad end rahulikult ja kindlalt tunda. See kõik võib aga kaasa tuua ka suhete pingestumist.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku sauade neli. Nüüd on sind ees ootamas head ajad. Sa liigud oma eesmärkide suunas ja saad juba tunda ka uhkust selle üle, mida sa oled saavutanud. Suhted inimestega on head, võiks lausa öelda harmoonilised. Oled suutnud end edukalt vabastada kõigest sellest, mis sind rõhus ning nüüd tunned, et oled tõeliselt vaba ja õnnelik.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab müntide neli. Tunned end praegu pisut pinges olevana, sest soovid kõike, mis sinu elus toimub, kontrollida. Sa tead, et kõike kontrollida ei ole võimalik ning see tekitab sinus veelgi rohkem ärevust. Proovi universumit usaldada ja lase end vabaks. Usu inimestesse, kes on sinu ümber ja muidugi eelkõige ka iseendasse. Kui vaatad maailma avatud silmadega ja oled valmis üllatusteks, siis on sinu elu palju rõõmsam ja värvilisem.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaart on müntide paaž. Nüüd avaneb sinu jaoks põnev võimalus, mis laseb sul oma plaane hakata ellu viima. Eelkõige on tegu töö- ja rahaasjadega seonduvaga. Võid selle käigus õppida juurde kasulikke nippe ja tehnikaid, millele toetudes saad ka tulevikus edukalt toimetada.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku mõõkade kuus. Oled nüüd leidnud endas sisemise jõu ning välised võimalused, et jätta selja taha oma aja ära elanud suhted võid ümbritsevad olud. Teed julgeid samme selleks, et edasi parema tuleviku suunas liikuda. Säilita optimism ja usk paremasse tulevikku, see aitab sul oma eesmärkidele keskenduda ja õigel rajal püsida.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)