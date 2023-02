Silja Siller: vali alati iseennast kergusega!

Alates tänasest hakkab meile esmaspäeviti oma nädalasõnumit edastama meie uus kaasautor, elurõõmusaadik Silja Siller. Silja on pikaajalise kogemusega joogatreener, koolitaja ja coach, kes leiab igas hetkes ja inimeses midagi head ja kelle jaoks elu on üks suur mäng. Nagu Silja ise ütleb, on heaolu tema jaoks suuresti nauding hetkest - oskus olla siin ja praegu ning armastuse ja mõistmisega seda mängu nautida. Suure osa oma elust on ta elanud ja töötanud Eestist eemal - peamiselt Taanis ja Kanadas, kuid töötanud ja koolitanud ka kõikjal Skandinaavias ning mitmetes teistes Euroopa riikides. Kõik see annab mulle võimaluse suhelda avatult ning luua ja hoida ruumi, andes kõigile võrdse võimaluse olla, kogeda, õppida ja soovi korral areneda. Minu suurim soov on jagada oma kogemusi ja oskuseid ning inspireerida inimesi enda ümber saavutama parimat versiooni iseeendast. Vaatame, mis Siljal selleks nädalaks öelda on.