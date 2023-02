Tee sellega rahu, kuidas su süda end väljendab

Vaimsus on see, et õpid südant tänama kaunite väljenduste eest, mida ta sinu sees loob. Kahjuks selgub, et sa ei suuda seda kogu aeg teha, sest su süda loob ka selliseid vibratsioone, mida sa kogeda ei soovi. Sa pole piisavalt pühendunud oma südame kogu täiust vastu võtma, seega hakkad talle vastu. Nii nagu hakkad vastu maailmale, kui see pole su meele järgi, hakkad vastu ka südamele, kui tema väljendatu sulle ebamugavust tekitab.

Kui inimmõistus on võimas asi, mis võib sind kanda su meelte ulatusest kaugemale ja kõrgemale, siis inimsüda on isegi veel võimsam. Ta võib mängida noote spektri ühest otsast teiseni. Su süda võib liikuda absoluutsest ekstaasist vaid sekunditega sügava kurbuse ja valuni. Ta võib tõsta sind kõrgustesse, kus tunned end tiivulise inglina paradiisis, ja samas tuua sind kõige pimedamatesse hingesügavikesse. Su süda on selleks kõigeks võimeline, ilma et ise peaksid pingutama. Mis imelist instrumenti sa enda sees kannad! Häda on selles, et sulle ei sobi südame kogu tundeskaala. Tahad südant kontrollida, et ta mängiks vaid sulle meelepäraseid noote.

Südame puhastamine algab sellest, et oled tänulik, et sul üldse süda on. Su süda on nagu orkester. Kas oled kunagi vaadanud filmi ilma taustamuusikata? See on tuim ja kuiv vaatamine. Kui su elus midagi toimub, hakkab su südame orkester mängima. See lisab su elule rikkust, mängides nii kõrgeid kui ka madalaid noote, mis enamasti on vastavuses su elus lahti rulluvate sündmustega. Su süda pole takistus ega karistus. Su süda on imeline kingitus. Kas eelistaksid südameta ja tunneteta elu elada?

Kuigi see pole just tervislik, on see parem, kui end täiesti kaotada ja emotsioonide käes hulluks minna. Kui lased ohjeldamatul emotsioonil välja paiskuda, võib see su elu kulgu muuta – ja enamasti mitte paremuse suunas.

Tasapisi, tunnistades, et emotsioonid on elus igapäevane reaalsus, hakkavad nad lihtsalt tulema ja minema, kui neil seda teha lased. See on vaimne arenemine. Nii nagu me kehad on arenenud paljude ajastute jooksul füüsiliste katsumuste karastustules, nii areneb ka me hing sisemiste kogemuste leekides. See ei ole nii, et arenenud inimesel polegi emotsioone; ta lihtsalt on oma emotsioonidega rahujalal. Ta suudab südames toimuvate erinevate muudatustega toime tulla. Kui keegi sureb, on loomulik tunda kaotusvalu. Kui inimene oli lähedane, oled sügavalt kurb. Nii väljendab süda end kooskõlas toimuvaga. Nii nagu pill, mis mängib kaunist meloodiat, loob su süda sulle kurbuselaulu. Häda on selles, et sulle see ei meeldi. Lõpuks mõistad, et emotsioon ise polegi probleemiks – probleem seisneb selles, et sa ei tule emotsiooniga toime. Jõuame taas ja taas samasse punkti tagasi: kas sa tahad pühendada oma elu maailma kontrollimisele, nii et sa ei peaks enam kunagi tundma emotsioone, millega sa toime ei tule? Või tahad pühenduda edasiviivale tööle, mis tagab selle, et sa lepid oma südame väljendustega?

Vaimne kasv tähendab seda, et sead oma südame töökorda ja taastad tema heaoluseisundi. Nüüdseks peaks selge olema, et probleem ei ole välismaailmas; probleem on sinu võimetuses taluda kogu seda ampluaad, kuidas süda maailmas toimuvale reageerib. Lahenduseks on õppida ära, kuidas kõigi nende südame reaktsioonidega ringi käia. See ongi vaimse kasvamise tuum. Kaotuse-, hirmu- või vihatunded südames on lihtsalt teadvuse objektid, mida su Ise kogeb. Nad ei saa sind kahjustada, kui sa just neile vastu ei sõdi. Tegelikult nad rikastavad sind, kui sa nad läbi koged. Iga kogemus muudab sind inimesena suuremaks, kui sa kogemusele vastu ei hakka.