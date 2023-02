ALKEEMIA PODCAST|„Anneli Urge teraapialabor“: Vihatants - toimetulek viha ja teiste negatiivsete tunnetega

Kuuleme, millised on meie levinud rollid lähisuhetes, miks on soovitav oma tänaste suhteprobleemide lahendamiseks õppida tundma oma perekonna pärimusi ja tervendada ka täiskasvanuna suhteid oma vanematega. Kas uskumus, et vanemaid peab austama, kehtib alati ja eranditult? Kuidas saada välja perekondlikest-, sugupõlvedeülestest - ja töökohtadel tekkinud kolmnurkadest? Esitame konksuga vihaküsimuse – kes mille eest vastutab?