Taevas kõrgub jõulise mõjuga Lõvi sodiaagimärgi täiskuu

Praegu on hea aeg ka suhtlemiseks, külas käimiseks ja pidude korraldamiseks. Inimesed on avatud, tahetakse näidata end parimast küljest ning ka seksuaalne pool on aktiveerunud. See tähendab nii kirglikku armumist kui ka võimalust hoopis tulisteks tülideks. Enne kui reageerid, loe mõttes kümneni.