Mis on raha saladus? Jõukus on sinu sünnipärane õigus!

Jõukus on sinu sünnipärane õigus ja sinu käes on võti igas eluvaldkonnas suurema külluse saamiseks, kui suudad ettegi kujutada. Ja iga kord, kui kujutad end elamas külluslikku elu, siis määrad ühtlasi oma elu kulgu kõige võimsama loodusseaduse – külgetõmbeseaduse – abil.

Oled nagu magnet ja tõmbad ligi kõiki olukordi ja sündmusi oma elus. Kui sa muutud rikkuse magnetiks, siis tõmbad ligi rikkust. Kui muutud tervise magnetiks, siis tõmbad ligi tervist. Kui muutud armastuse magnetiks, siis tõmbad ligi armastust. Sa muutud magnetiks ja saad oma ellu rikkust, tervist, armastust, suhteid, tööd ning kõiki sündmusi ja kogemusi oma mõtete alusel. Mõtle raha kohta positiivseid mõtteid ja tõmbad magnetina ligi positiivseid olusid, inimesi ja sündmusi, mis toovad sulle rohkem raha. Mõtle raha kohta negatiivseid mõtteid ja tõmbad magnetina ligi negatiivseid olusid, inimesi ja sündmusi, mis põhjustavad sulle rahapuudust. Külgetõmbeseadus annab sulle elus kõike ilmeksimatult vastavalt sellele, mida mõtled. Kui mõtled: „Ma ei saa seda endale lubada“, siis koged seadusest lähtuvalt seda, et ei saa endale asju lubada. Kui mõtled: „Mul pole piisavalt raha“, siis on täiesti kindel, et sul on ka edaspidi rahapuudus.

Nagu kõik loodusseadused, on ka see seadus läbinisti täiuslik. Sa lood oma elu ise. Mida külvad, seda lõikad! Sinu mõtted on kui seemned ja su saak sõltub sellest, milliseid seemneid sa külvad.

Mõtle külgetõmbeseadusest kui pakkumise seadusest.

See on seadus, mis võimaldab sul hankida universaalselt varustajalt mida tahes. Universum tarnib ilma piiranguteta kõike. Kõik on pärit universumilt ja jõuab sinuni külgetõmbeseaduse vahendusel inimeste, olukordade ja sündmuste näol. Kui mõtled millelegi, mida tahad, siis toimetatakse sinu ellu ideaalsed inimesed, olukorrad ja sündmused, mis soovitu sinuni tooksid. Siin on üks näide: