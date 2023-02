Alkeemia lugemisnurk | Rituaalid: edukate suhtlejate kõige paremini hoitud saladus

Rituaalid, millest siinkohal juttu tuleb, on mõeldud spetsiaalselt selleks, et sa kohtuks ja suhtleks rohkemate meestega.

Iga nädal uute suhtluste arvu kasv – näiteks ühelt kolme või neljani – tooks juba mõne kuuga su isiklikku ellu suuri muudatusi. Neli uut meest nädalas võrdub kahesaja uue kontaktiga aastas. Selline iganädalane järkjärguline kasv muudaks sinu kohtingumaastikku täielikult.

Mis peaks sinu elus muutuma, kui sa seaks endale eesmärgiks suhelda kahesaja uue mehega järgmise kaheteistkümne kuu jooksul? Mitte ei käiks kohtingul, vaid lihtsalt suhtleks. Mõned kohtumised võivad viia kohtinguteni, kuid hetkel kujuta lihtsalt ette, et sa alustad kahesaja uue kutiga sel aastal viieminutilise vestluse. Mida sa peaksid teisiti tegema? Kuidas peaksid sa oma aega teisiti veetma kui praegu?

Jätkusuutlikke muutusi on harva võimalik saavutada ühe suure sammuga, mis annab dramaatilisi tulemusi. Tegelikult on asi vastupidine. Oluline on see, et protsess oleks loomulik ja kergesti omaksvõetav, et isikliku eluga ei peaks eraldi spetsiaalselt tegelema ja tavapärane elu võiks jätkuda. Kuna väikeste muudatuste tegemine suure eesmärgi nimel on lihtne, võid sa juba täna pihta hakata.

Mulle käivad närvidele telesaated, kus võetakse ette naised, kellel pole ei enesekindlust ega seltsielu, kellel on raskusi suhete loomisega, ja kellele lubatakse täielikku muutumist, mis peaks temast täiesti uue inimese tegema. Seejärel tegeletakse tema meigi, soengu ja garderoobi muutmisega, mis toob endaga vaid muutuse välimuses.

Sellega tahetakse öelda, et tema elust puudus vaid värskem välimus. Mul pole midagi välimuse kohendamise vastu; rituaalid, mis aitavad hoida tervist, füüsilist vormi ja välimust, on väga olulised, kuid ainult neile keskendudes on isiklikus elus võimalik saavutada vaid väga väikest muudatust. Tegemist võib olla positiivse sammuga õiges suunas, kuid tegu on siiski väga väikese sammuga.