1989. aasta kohati Märjamaa lähistel korduvalt UFO-sid

Pilov rääkis: „Esmaspäeval, 2. oktoobril jäime piimaringile natuke hiljemaks. Jutustan, mida nägin ja mida veel mäletan [märgatavad olid mälulüngad seoses toimunuga]. Tulime Tallinna poolt ja ma hakkasin nägema eemalt, nagu oleks kusagil suitsu. Me ei rääkinud autojuhiga omavahel. Jäi mulje, nagu põleks kuskil midagi.

Sõitsime lähemale ja kui auto juba seisis, nägin, et oli mingi tünni moodi asi, pealt hõbedakarva, alt tumedam. Hakkasin natuke kartma ja märkasin kohe kahte kuju. Seda ma ei tea, kas nad liikusid või seisid, ainult et nad nagu vehkisid kätega.

Ja pärast seda ei tea ma enam mitte midagi. Peaaegu pool ringi sõitsime niimoodi, et ei rääkinud autojuhiga midagi. Siis hakkasime rääkima, kui Vendel küsis, et mis see nüüd siis oli. Aga tema teab rohkem, küsige temalt.“

Küsija: „Kus teie auto seisis?“

Vastaja: „Ma tõesti ei mäleta, kas seisime Pärnu maanteel või olime juba ära keeranud.“

K: „Kui kaua te autoga paigal seisite?“

V: „Oi, see oli vähe aega, aga ma ei tea, sest ma ei tea, millal me hakkasime edasi liikuma – see kõik oleks nagu unes juhtunud. Autojuht ütleb ka, et me ei vestelnud pärast seda üldse. Inimesed pärast ütlesid, et ma olin imeliku näoga, ei rääkinud mitte midagi. Piima kogusime ikka kokku ja õhtul tegin aruande ka ära, aga töö ei istunud kuidagi, rehkendamine läks pidevalt valesti.“

K: „Kui suured olendid olid?“

V: „Ei oska öelda. Suured nad küll ei olnud. Mul on meelde jäänud, et käed olid pikemad kui tavalisel inimesel.“

K: „Riietus?“

V: „Ei. Mul on selline tunne, et nagu robotid. See tundus esimesel pilgul nii, aga ega ma ei tea, sest pärast ma ei mäleta enam midagi.“

K: „Aga see tünn? Kui suur see oli?“

V: „See oli nendest kõrgem. Minu meelest esialgu tundus väga suur olevat.“

K: „Hilisem enesetunne?“

V: „Ei ütleks, et midagi erilist. Ei tea, nagu unes käisin ringi. Töö tegin ju ikkagi ära. Peavalusid mul ei olnud ja pole praegugi, võib-olla nüüd tulevad – pinnitakse nii hirmsasti.“

K: „Kas järgmisel ööl magasite rahulikult? Unenäod?“