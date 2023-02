Alexis Varnum: veebruar toob kaasa sündmuste keerdkäike ja ootamatuid muutusi

Väga palju palju sõltub sellest, mida sa nendes protsessides näha soovid, aga sul on võimalus ka kujundada neid sündmusi. Seda teeb sinu enda sisemine maagia ja sind mõistavad need inimesed, kes on sinuga ühel vibratsioonilisel tasandil. Sellega sa aitad teisel inimesel uskuda ennast ja oma jõudu.

Imestama võivad panna ka väikesed asjad, mis hakkavad toimuma igapäevaselt, kuid just see paneb märkama, kuidas kõik võib kiiresti muutuda ja samuti see laiendab sinu oskust luua. Näiteks sul on midagi olemas aga sa suurendad või kasvatad seda oskuslikult. Sa saad alati valida sulle sobiva tulemuse, mida sa lõpus tahaksid näha või saada, sama kiirusega sa saad vabaneda ka sellest, mida sa enam ei vaja.

Inimesed, kes ikka veel üritavad jätkata vana elu võivad tunda hajameelsust ja hämmeldust, sest neile võib tunduda, et keegi tahab neid alati petta, et keegi on nende vastu ja ründab, seega on võimalikud ebaadekvaatsed reaktsioonid. Nad võivad hakata süüdistama teisi petmises ja pahasoovlikkuses. Võid näha, kuidas inimesed nagu meelega valivad enda ellu negatiivsust ja sellega ise loovad endale raskust juurde.

Sündmused justkui kihistuvad kaheks. Paljudes inimestes ärkavad loomingulised oskused ja neid ootavad imelikud, ootamatud ja huvitavad sündmused, kuid teised näevad kõiges mingeid vandenõu teooriaid või hakkavad otsima süüdlasi.

Võib tekkida tunne, et nüüd me elame ajas kui paralleelselt eksisteerib kaks sootsiumi ja see ongi piir kahe reaalsuse vahel. Aga koos selle tundega tekib võimalus rännata Universumi pakutavate variantide vahel ja sa ei tea, mida see tulevikus sulle toob. Sõltumata sellest, mis hakkab toimuma, ürita pöörata veebruari energiad enda poole ja sündmused võivad väga ootamatult muutuda.