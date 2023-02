Täna on 2.02! Maagiline kuupäev, mis kannab harmoonia ja tasakaalu energiat

Praegu on üleskutseks suhtuda elusse kaastundlikumalt, otsida paremat tasakaalu, teha koostööd teistega, otsida võimalusel partnerlust ja püüdlema harmoonia poole.

Uskumused number kahe kohta

Antiikmaailmas tähistas number kaks Kuud, mis väljendas naiselikkust. Usu maailmas on see kujutanud viljakusjumalannat ja lõpuks Emakest Maad looduse suure emana (Magna Mater).

Antiikmaailmas ilmnes kahe naiselikkus ka nimede panekus - tüdrukutel oli muistses Roomas alati kaks nime.

Pütaagorlased uskusid, et naiselikud numbrid olid seotud halbade asjadega, nagu näiteks deemonite ja ebamaiste jõududega. Kardeti, et just siis võivad juhtuda kõiksugu ebasoodsad sündmused.

Keskaegsed teoloogid nägid number kahte kui inimese Jumalast eemaldumist ja pattulangemist. Küll aga võis sellest tõusta ka uude ühendusse - maisest taevalikku.

Mitte kõik ei ole aga pidanud number kahte negatiivseks numbriks. Eri kultuurides on püütud vastandite ühendamise ehk kahe poole liitmisel saada tervik, mis on rikkam kui mõlemad pooled eraldi. See märgib harmooniat ja tasakaalu. Kaug-Idas ilmneb see yini ja yangi pärandis ning seda sümboliseerivas joonises.

Tegelikult kubiseb terve maailm kaksiksüsteemidest. Eksisteerib nähtav ja nähtamatu, mis moodustab koos kõiksuse. On hea ja paha, valgus ja pimedus, päev ja öö, elu ja surm, mehelikkus ja naiselikkus, parem ja vasem jne. Ka enamik uskusid põhineb kahele vastandjõule või neist moodustunud harmooniale ja tasakaalule.

Number kahte on ka usaldusväärsuse arvuks peetud. Vandudes pannaks ju just kaks sõrme piiblile.

Ajaloost on tuntud palju kahepäiseid koletisi või olendeid, kes on just kahest eri loomast või inimesest kokku pandud. Samuti on maagilisi omadusi omistatud kaksikutele. Ka mõned iidsed jumalad olid kaksikud.

2. veebruar Eestis

2.02 on ajalooliselt Tartu Rahu aastapäev ning rahvakalendri järgi pudrupäev ehk küünlapäev.