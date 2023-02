ALKEEMIA TAROSKOOP VEEBRUARIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise valdkonnas?

Kaljukits (22. detsember – 19. jaanuar)

Armastus. Südameasjades pead laskma asjadel areneda omasoodu. Ära survesta ega kiirusta tagant midagi, sest kõik vajab täiuslikuks küpsemiseks aega. Sel kuul võib keegi naissugulane, olgu selleks siis ämm, ema või õde liigselt sinu armuelu korraldama kippuda. Ära karda konkreetseid piire paika panna, kustmaalt ei peaks keegi sinu eraelus kaasa rääkima.

Küllus. Töö ja edasiminek sõltub suuresti teistest ja otsustest, mis on alles langetamisel ja mida pead ootama. Kuna lõpptulemus on sinu jaoks positiivne, siis ära ole kärsitu, vaid kasuta vahepealset aega selleks, et keskenduda käesolevale hetkele. Raha osas tasuks oma väljaminekutel silm peal hoida. Ühtegi riskantset tehingut ei maksaks teha. Kui sul on plaanis mõni pikaajalisem investeering, nagu näiteks kinnisvara soetamine, siis see tasub end ära.

Tervis. Võid tunda, et oled väsinud, või märkad, et väikesed terviseprobleemid kerkivad aeg-ajalt üles, kuid ära hakka muretsema. Võta seda kui märguannet hakata enese eest paremini ja teadlikumalt hoolitsema. Sinus on palju jõudu ja tarkust, kuidas enda vaimne ja füüsiline tervis taas harmooniliseks muuta.

Veevalaja (20. jaanuar – 18. veebruar)

Armastus. Nüüd on suurepärane aeg selleks, et hakata teadlikult tegelema armastuse energia suurendamisega. Ole tänulik kõige eest, mis sinu elus on, tee ruumi oma partnerile, tähista armastuse tunnet iga päev. Seda nii siis, kui oled suhtes, kui ka siis, kui oled vallaline ja alles ootad oma unistuste kallima saabumist.

Küllus. Tööalaselt ootab ees aeg, kus asjad liiguvad oodatust paremini. Sel kuul võiksid tegeleda sellega, et tugevdad ja parandad suhteid töökaaslaste, partnerite ning ülemuse või alluvatega. Mida paremini üksteist mõistetakse ja mida enam tunnetatakse, et mees-konnatöös peitub edu võti, seda paremini sujuvad kõigi jaoks asjad. Raha läheb sel kuul ehk välja rohkem, kui oled planeerinud, kuid samas ei saa ka sissetulekute üle kurta. Kõik on tasakaalus.