Kodanikuühendused saatsid avaliku pöördumise keskkonnaministrile, keskkonnakomisjonile ja riigikogule

Tähelepanuväärne on asjaolu, et Keskkonnaameti eelnõu suhtes on oma ettepaneku saatnud Riigikogu jahimeeste toetusrühm, (16.10.2019 nr 13-11/19/16904), milles tuuakse välja, et SAKi leviku piiramiseks ning ka küttimise seisukohast on metssigade lisasöötmine hoopiski soovitatav. Riigikogu jahimeeste toetusrühm on oma kirjas viidatud uuringut aga valesti tõlgendanud ( LINK ). Lisasöötmine on soovitatav katku leviku piiramiseks vaid epideemia tingimustes, mida Eestis praegu ei ole. On mõistetamatu, kuidas jahinduse toetusgrupp sellise vea tegi. Rõhutame, et lisatingimusi katku ohjeldamiseks võetakse ette vaid epideemia tingimustes. Hetkel ei ole täiendavate meetmete kasutuselevõtt õigustatud ega põhjendatav, kuna SAK epideemiat Eestis ei ole. Tegelikkuses ei ole jahimehed huvitatud sigade arvukuse vähenemisest. Keskkonnaagentuur on kritiseerinud jahimehi, kes soosivad andmetele tuginedes metssigade arvukuse kasvatamist, mitte ei tegele metssigade arvukuse teadliku vähendamisega. Jahimehed jätavad andmete edastamisel arvukusest väiksema mulje ja kütivad teadlikult kulte, kuid säästavad emiseid, mis tõstab metssigade arvukust veelgi ( Allikas ).

Eelnõu kiiruga koostamist õigustatakse ajakriitilisusega (lahti seletamata, millest tuleneb „ajakriitilisus“ ning kuidas on öösihikute kasutamine seotud katkuohuga ja selle vähendamisega), kuid ometi ütles Eesti Jahimeeste Seltsi esindaja Keskkonnakomisjoni koosolekul, et nad on teemat aasta aega uurinud sealjuures uuringutele viitamata. Vastuolulisus väljendub ka eelnõu esitajate väites, et tegemist on järgmise loogilise sammuga summutite legaliseerimise järel. Keskkonnakomisjonis rõhutati ka, et probleemid, mida öösihikud peaksid lahendama, ei ole uued ning neid on alati teisiti lahendada suudetud.

Hooliva inimühiskonna tellimus ei ole analüüsimata loomade arvukuse piiramine läbi nende järjest efektiivsema tapmise. Eesti jahinduse hea tava ütleb: austa ulukite õigust elule. Jahti pidades jäta neile võimalus õnnelikuks pääsemiseks. Öösihikud ei jäta loomale aga mingit võimalust.



* Finnish Hunting Law, Section 33: „The use of the following hunting devices and hunting methods is prohibited: 4) aiming devices intended for night shooting that electronically enlarge or alter the picture; 5) artificial sources of light and devices that illuminate the target as well as mirrors and other blinding devices;“ Finnish Hunting Act (615/1993; amendments up to 206/2013 included) Section 33 – Hunting devices and hunting methods (206/2013).„



LOOMUS MTÜ

PÄÄSTAME EESTI METSAD MTÜ

KESKKONNATEABE ÜHENDUS