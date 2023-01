Kodanikualgatus haiuimepüügi lõpetamiseks jõudis Euroopa komisjoni

„Lõpetage haiuimepüük - lõpetage kauplemine“ (“Stop Finning - Stop the Trade“) on saanud kaheksandaks kõige edukamaks Euroopa kodanikualgatuseks olles kogunud üle 1,1 miljoni toetusavalduse ELi kodanikelt. Euroopa Komisjonil on kuus kuud aega, et otsustada poliitiliste meetmete üle haiuimekaubanduse lõpetamiseks Euroopa Liidus.