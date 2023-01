NÄDALA TAROSKOOP 30.01 - 5.2 | On südamesoovide täitumise aeg!

Nädala energiaid esindavad karikate kuus ja müntide äss. Käes on suurepärane aeg selleks, et manifesteerida oma ellu seda, millest oled unistanud. Nüüd saavad uued algused ja ideed toetatud ja kantud. Hea aeg on selleks, et tugevdada peresidemeid ja veeta aega koos lähedastega. Võid kohata kedagi oma minevikust, kes toob üles nostalgilised tunded.

Südameasjad suvuvad sel nädalal üldiselt kenasti ja rahulikult. Tähelepanelik tasub olla minevikust pärit mõjutajate osas. Olgu selleks mõni endine kallim, kes ilmub välja ja tekitab sinu või partneri elus segaseid tundeid või hoopis mõni lapsepõlvetrauma või -kogemus, mis mõjutab sind siiani. Kui selline asi peaks esile kerkima, siis ära suru oma tundeid alla, vaid vaata sellele otsa, et mõista, miks üks või teine asi sind mõjutab.

Tööalaselt on praegu suurepärane aeg plaanide tegemiseks. Sul on häid ideid ja saad inspiratsiooni lausa lennult. Eriti hea aeg on neil, kes tegutsevad mõnel loomingulisel alal. Võid saada mõne hea pakkumise, mis laseb sul oma majanduslikku olukorda parandada. Ka raha osas peaks olema väga hea nädal, kus saad maksta mõned võlad ja lubada endale midagi, millest oled juba mõnda aega unistanud.

Tervise parandamise osas saad nüüd ise väga palju ära teha. Hea aeg on uute tervislike harjumuste juurutamiseks. Oled nüüd motiveeritum kui tavaliselt ning ka tahtejõud peaks olema tugev, mis laseb sul kenasti endale seatud eesmärkide saavutamise nimel järjepidevalt tegutseda. Praegu tasub tegeleda maandavate ja rahustavate praktikatega, mis lasevad sul rohkem kohal olla igas hetkes.

NÄDALA TAROSKOOP 30.01.- 5.2

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Nädala võtab kokku karikate paaž. Nüüd on aeg elu pisut muretumalt võtta. Sa pead laskma välja oma sisemise lapse, mis tahab mängida, rõõmustada ja olla õnnelik elu lihtsate naudingute üle. Sinu elus on praegu esiplaanil tunnetega seotud teemad ja inimsuhted.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)