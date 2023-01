Ilona Karula: kes on tõeline vaimne õpetaja?

Vaimne õpetaja ei nimeta end iial ise vaimse õpetaja tiitliga, sest väärikas inimene laseb seda teha teistel, kes temalt õppida soovivad.

Vaimne õpetaja asub sulle lähemal kui arvatagi oskad.

Vaimne õpetaja saab olla keegi, kes lubab sul olla selline nagu sa oled, hukka mõistmata, sind pealaest jalatallani kõlblikuks tunnistades. Ta on keegi, kelle ees sa julged olla nii vaba, et vahepeal muutud ennast kõrvalt nägemata vastikuks, koledaks või killustunuks, kuid sellest hoolimata aktsepteerib ta sinu tumedamat poolt sind katkistel hetkedel koos hoides.

Meist keegi ei suuda olla kõigiga selline tingimusteta vaimne-vaimne meister mõistja, aga me oleme vähemalt ühe olendiga selles kehastuses sellised ja vähemalt üks olend siin elus on meiega selline. Tema ongi meie tõeline vaimne õpetaja, kelle pealt on õppida lubamist.

Nendel hetkedel, mil me oleme selle ühe või kahe olendi poolt täielikult vastu võetud, näidatakse meile kõrgeimat vaimsust, milleks on tingimusteta armastus. Midagi, mida me kõik endas avardada püüame. See on hetk, kui me tunneme, kuidas kellegi teise valgus paistab hellalt meie valu peale ja meenutab meile piiritut headust.

Kellega koos sa enim oma elus taolisi tervendavaid hetki veedad, ongi sinu tõeline vaimne õpetaja, sest ta tuletab sulle meelde armastust, mis ei ole pelgalt lahke naeratus, vaid see on miski, mis hoiab sind koos.

Ta võib-olla on sinu abikaasa, laps, ema, isa või sõbranna. Võimalik, et hoopis kass või koer, kelle kohalolust piisab, et tunda end täielikus hoituses.

Autor: Ilona Karula, raamatust „Hingesõnumid“