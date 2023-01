Fred Jüssi: armastus on seisund

Mis on armastus?

Kui tahta teada, mis on armastus, siis iga inimene peab ise minema armastusesse ja selle tähenduse enda jaoks leidma. Maailmakirjandusest pool on kirjutatud sellest armastuse igatsusest ja pool sellest on õndsusest, kui inimene jõuab selle kogemuseni - armastuseni.

Armastus on seisund. See on üldine seisund, mida ei saa tabelisse panna. Selles seisundis suhtleb inimene ümbrusega. See ei tähenda mitte seda, et sa pead armastama kõrilõikajat, kes on su lähedase kallale läinud - ei. Ma ei armasta täisid, kes tulevad mulle krae vahele närima. Aga me räägime sellest, mis puudutab seisundit, suhtlemist loomadega ja elusolenditega, ja ka mitteelusolenditega, kõigiga, kellega me oleme võrdsed, kellega me räägime ühte ja sama keelt. Me ei saa olla kõiges võrdsed, vanuses mitte ja ka soo poolest, aga milleski me oleme võrdsed.

Ma soovitan võtta Loomingu raamatukogu sarjas ilmunud filosoofi Erich Frommi raamatu „Armastuse kunst“, seda oleks hea lugeda. See on ennekõike seisundist.

Kui rääkida õndsusest, siis seda võib võrrelda kevadega. Kõik hakkab lõhnama, isegi muld lõhnab. Millised on õhtud! Kui märtsikuus esimene musträstas hakkab laulma ja kui tuleb õite aeg. 25. mai ringis hakkavad õitsema toomingad. Valgus muutub. Kõik on ilus. See on ka armastuses. See on seisund.

Kui ma väikese poisina uitasin metsades ja äkitselt hakkasin ära tundma angervaksa lõhna. Kui ta on kasvanud sulle rinnuni ja sa lähed sealt läbi ja see lõhnab. Äkki tuleb selline äratundmine ja tekib selline kirjeldamatu seisund. See on nii üllatav, nii lihtne ja igaühele kättesaadav.

Autor: Fred Jüssi