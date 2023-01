Alkeemia lugemisnurk | Armastus enda, oma keha ja toidu vastu

Tere! Mina olen Ingel! Lühidalt kirjeldaksin ennast pühendunud toidu-, trennining vaimse tervise entusiastina. Üsna noorest east olen võidelnud enesekindlusega seotud probleemidega. Päris noorelt hakkasin ennast teistega võrdlema, mis viis kiirelt enda näljutamiseni. Sellele järgnes täielik kontrolli kaotus toitumise üle ehk jõudsin järgmisesse punkti oma elus – meeletu ülesöömine. See oli kohutavalt ebamugav ning hirmus aeg, millele järgnes veel kaks aastat „yo-yo dieting“ faasi, kus ma lubasin endale korduvalt, et uuel nädalal võtan ennast tõesti kokku. Piirasin end jälle uute reeglitega, kuid suutsin seda teha järjest vaid pool nädalat, kuni olin taas rajalt maas. Ühesõnaga, trenn ja dieet olid ainsad mõtted mu peas ja kaugeltki mitte positiivses võtmes, pigem enda karistamiseks. See oli ebameeldiv ja kurnav nii vaimselt kui füüsiliselt.

Mina otsustasin oma mineviku käsile võtta ning õppida ennast jälle hindama ja enda eest hoolitsema. Rohkem armastust ja austust enda vastu hakkas minu jaoks ajapikku võrduma hea ja täisväärtusliku toiduga. Seda just põhjusel, et ma ise tahtsin, et mul oleks hea olla. Tahtsin kohelda oma keha sellise austusega, mida ta väärt on, sest tema on läbi elu minu peamine töövahend. Muidugi motiveeris mind ka mõte, et ma oma halbade harjumustega ei seaks endale mingeid piire – nii emotsionaalseid kui ka füüsilisi! See on ka põhjus, miks soovisin selle raamatu välja anda, et jagada sinuga seda killukest tahtejõudu, millel on ühel päeval potentsiaali kasvada millekski suuremaks ja ilusamaks.

Minu suhe minapildiga pole alati olnud nii lilleline nagu praegu, olen maadelnud kahe äärmusega – nii näljutamise kui ka ülesöömisega. Olen peeglisse vaadates vihanud seda inimest, kes mulle sealt vastu vaatab, olen enda emotsioonidega võidu söönud ning kõike selleks, et muudkui kukkuda veel kord tagasi sügavasse auku. See on selge näide sellest, et isegi kui sa oled teadlik, kuidas inimkeha töötab, siis ei pruugi sinus alati leiduda tahtmist jõuda kuhugi paremasse kohta ja selle nimel vaeva näha. Usun, et iga inimene on oma minevikutraumade kogum ning tihtipeale me ei ürita neist paraneda, vaid sootuks vastuvoolu ujuda.

Tänapäeval on kerge ära eksida meid ümbritsevas infokülluses. Iga treener ja nõustaja annab oma kogemusest või haridusest sõltuvalt infot, mis võib muidugi kohati õige olla, aga peab meeles pidama, et inimest tuleb vaadata kui indiviidi – ühe soovitus võib olla parim lahendus inimesele A ja mitte nii hea valik inimesele B. Lisaks on sotsiaalmeedia tõusuga hakanud tekkima tervisega seonduvat informatsiooni jagavaid mõjuisikuid, kelle faktid pole tihti kontrollitud.

See on arvatavasti esimene küsimus, mis mõttesse tuleb. Kõik (välja arvatud sina) näivad süsivesikutest ja rasvadest aru saavat ning kõik (välja arvatud sina) näivad teadvat täpselt, kui palju ja kuidas trenni teha ja on alati selleks piisavalt motiveeritud. Seistes silmitsi küsimustega, millele kõik (välja arvatud sina) näivad teadvat vastust, eelistad pigem mitte tegutseda. Kõlab tuttavalt?

See kõik võttis aega ja oli pikk teekond, kuid ometi väärt igat tõusu ja mõõna. Ma soovin nii väga oma töö ja selle raamatuga jõuda inimesteni, kes tahavad oma elu muuta, kuid ei tea täpselt, kuidas. Ma soovin jõuda inimesteni, kes kardavad, et muutus on raske või isegi võimatu. Tegelikult see ei ole võimatu – tuleb lihtsalt leida oskus ja tahe iseennast kuulata ning liikuda selles suunas, mis sinu keha teenib!

Ma tean, et ka paljud teised maadlevad täpselt samade probleemidega, tänapäeval on see liiga tavaliseks saanud. Ühel hetkel ma lihtsalt mõtlesin, et aitab sellest. Ma ei jaksa enam nii, see ei ole minu kehale ei tervislik ega nauditav. Ma lasin lahti igasugustest kinnisideedest, mida endale loonud olin. Muidugi kartsin alguses, sest mulle tundus, et mul ei ole enda keha ja mõtete üle kontrolli. Arvasin, et kui ma nüüd lahti lasen, siis sööngi ainult ebatervislikku toitu ja ei liiguta end. Kuid ma üllatasin ennast. Kõik muutus, kui ma lõpuks vabaks lasin ja päriselt esimest korda oma keha kuulasin. Ma hakkasin keskenduma sellele, mille järele isu on. Millal mul tegelikult kõht tühi on. Mis trenni ma tahaksin teha, mille jaoks mul parasjagu energiat on. Ja see kõik muutus kiiresti väga nauditavaks. Ma hakkasin ennast ja oma sisetunnet usaldama. Ma unustasin täielikult ära enda kaalumise ja oma keha kritiseerimise ja märkamatult olin jõudnud sellesse kaalu ja vormi, mis oli aastaid mu eesmärk ja ideaal olnud, aga mulle ei tundunud, et ma oleks pidanud selle nimel nahast välja pugema.

Üks näide – kui palju oled sa näinud internetis kedagi soovitamas juua iga hommik kuuma vett sidruniga? Väitmas, et see aktiveerib su seedesüsteemi ja äratab keha üles. Tegelikult annab kuum sidrunivesi sulle lihtsalt natukene C-vitamiini. Internet on erinevaid müüte ohtralt täis. Ei ole veel loodud sellist imetabletti, mis viiks meid kõiki kiirelt ja edukalt soovitud eesmärkideni. Seepärast tulebki leida oskus ning tahtmine selles tohutus infokülluses just ennast kuulata. See võib esialgu tunduda veider ning tegelikult ongi keeruline ennast usaldada, sest meid on õpetatud just teiste jagatud tarkustele toetuma.

Kuidas mina (Simone) alustasin? Tegelikkuses alustan ikka veel uuesti ja uuesti, sest tead, vahepeal elu lihtsalt viskab kodaratesse igasuguseid takistusi ja enda eest hoolitsemine jääb tagaplaanile (mis ei ole muidugi õige lahendus, aga räägime nii, nagu asjad päriselt on).

Mul on siiamaani hetki, mil ma avastan ennast sellisest enesehävituslikust tsüklist, kus lesin diivanil krõpsu- ja kommipakkide vahel ning käin peegli ees oma „pekki“ näppimas. Kuna füüsiline liigutamine on sel perioodil tagaplaanile jäänud, tunnen veel rohkem süüd, et oma keha niimoodi kohtlen. See on selline surnud ring; kohtlen oma keha halvasti – tunnen süüd – väikeste sammude võtmise asemel paremuse poole hakkan hoopis rohkem sööma ja lihtsalt kassima – tunnen jälle süüd. Praegu tean ma inimkehast väga palju, kuid aastaid tagasi mul neid teadmisi ei olnud. Küll aga on minu jaoks uuesti alustamise säde jäänud samaks – ühel hetkel jõuab mulle jälle kohale, et pean oma kehas ju terve elu elama ja ma TAHAN tunda ennast oma kehas hästi. Ma tahan peeglisse vaadata ja tunda enda vastu armastust ja uhkust, ükstapuha, kas ma olen tol hetkel krõpsupuruga kaetud ja nädal aega pesemata või olen just jõusaalist tulnud ja oma parimas vormis.