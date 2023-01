Ajurveeda talvine toitumine

See, kuidas uut päikeseaastat talvel alustada, mõjutab tervist ja õnnelik olemist laiemas tähenduses kõigil ülejäänud kuudel. Seedetuli agni on kõige tugevam talvel, mil kehal on tarvis samal ajal energiat koguda ja igas mõttes raskust seedida. Seepärast peavad talvised toitvad palad sisaldama kõiki kuut maitset.

Väga oluline on mitte unustada juua, kuna talvel külmaga ei ole me nii janused kui suvel kuumaga. Lihtne vedelikupuudus võib aga olla üheks külmetuste ja gripi põhjuseks. Termos kuuma veega on talvel lausa kohustuslik kaaslane, nagu ka igapäevane naha ja ninasõõrmete õlitamine kaitseks väliskeskkonna eest.

Püüa ka ööunne jõuda võimalikult vara ning ära sunni ennast olema nii ergas ja virk kui suvekuudel. Loodus annab oma parima, et sa saaksid talveööst jõuvarusid koguda ja olla värskes vaikuses varahommikul. Kuigi väljas on pime, püüa ennast peale ärkamist vähemalt 15 minutit liigutada, et rasket talveenergiat tasakaalustada ja reipalt päeva alustada. Ideaalselt sobib universaalne päikesetervitus, mida võid talvehommikul teha veidi jõulisemalt kui tavaliselt.

Ajurveeda talve alkeemiline valem

Kalendrikuud: detsember, jaanuar, veebruar

Elemendid: maa (vesi, õhk, ruum)

Võimendunud energia: vata, kapha

Ettevaatust!: vata-tüüpi tundlikud ja kapha-tüüpi „sügavad“ karakterid

Eelista talvel:

Maitsed: tasakaalus magus, hapu, soolane, terav, mõru, kootav.

Toit: soe, raske, parajalt õline, hästi läbi küpsenud ja piisavalt vürtsitatud.

Vürtsid ja ürdid: kaneel, kardemon, nelk, ajowan, aniis, lambalääts, kurkum, sinepiseemned, must pipar, ingver, amchur, vanill, muskaat, pippali, asaföötida, vürtsköömen, must köömen, apteegitill, koriander, safran, vähene Cayenne’i pipar, pune, majoraan, rosmariin.

Teraviljad: riis, oder, nisu, bulgur, kuskuss, kinoa, tatar, hirss, spelta, amaranth, mais.

Köögiviljad: peet, Brüsseli kapsas, hapukapsas, pastinaak, porgand, sibul, porru, maguskartul, kõrvits, kaalikas, naeris, keedetud spinat, küüslauk, juurseller.